Nieuwe burgemeester gemeente Tytsjerksteradiel voorgedragen

De 45-jarige Jeroen Gebben van de VVD is voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Tytsjerksteradiel. De vertrouwenscommissie heeft dat dinsdagavond unaniem besloten. Gebben volgt Wilma Mansveld op, die sinds 29 augustus waarnemend burgemeester is.

Gebben woont in Barendrecht (Zuid-Holland) en is op dit moment voorzitter van het college van bestuur van Edudelta Onderwijsgroep in Zuid-Holland en Zeeland. Daarvoor was hij wethouder en lokoburgemeester in Barendrecht. Hij is geboren in Groningen en opgegroed in Buitenpost.