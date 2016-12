Coca-Cola maakt in de stad Groningen in het Fries reclame. Het colamerk heeft in Groningen posters opgehangen met daarop een kerstman die aan een flesje cola zit afgebeeld en als tekst erbij: "Noflike Krystdagen Fryslân" (Fijne Kerstdagen Fryslân). Het is niet voor het eerst dat een bedrijf in Groningen in het Fries reclame maakt.

Een paar jaar geleden deed supermarktketen Albert Heijn hetzelfde, dat was toen een vergissing. Of dat met de posters van Coca-Cola ook zo is, is nog niet duidelijk.