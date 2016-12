De 82-jarige man uit Dokkum die ervan wordt verdacht dat hij zijn buurman met opzet heeft aangereden, moet in mei voor de rechter komen. De man reed in maart op zijn buurman van tachtig jaar in, die overleed ter plaatse. De twee mannen zouden al meer dan 35 jaar ruzie hebben.

De verdachte zegt dat het een ongeluk was. In plaats van remmen, trapte hij op de gaspedaal. De man wordt momenteel psychologisch onderzocht in het Pieter Baan Centrum in Utrecht.