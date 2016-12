Sportclubs blij met uitkomst RIVM over kunstgras

Uit eerdere berichten kwam naar voren dat er relatief veel kankerverwekkende stoffen in het rubber zouden zitten. Blootstelling zou leukemie en lymfeklierkanker kunnen veroorzaken. Het RIVM haalt de kou dus uit de lucht. De schadelijke stoffen die in de korrels zit, komt er maar in een klein percentage uit.

Voorzitter Ette-Frits Veenstra van korfbalvereniging Flamingo's uit Buitenpost is blij met de uitkomst van het RIVM-onderzoek, ook al spelen de korfbalteams op dit moment in de zaal. Wethouder Jouke Spoelstra van de gemeente Achtkarspelen zegt dat de uitkomst van het RIVM-onderzoek leidend is en dat de gemeente met de clubs om tafel gaat om te praten over hoe men nu verder gaat.